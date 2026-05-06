نهيان بن مبارك: نحتفي بـ50 عاماً من المجد والأمن والتضحية والفداء

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إنه عندما يهل علينا هذا اليوم المجيد الذي نحتفل فيه باليوبيل الذهبي لتوحيد قواتنا المسلحة، فإننا نفخر بأن هذه الذكرى الوطنية الغالية تمثل واحدة من أهم الأيام الخالدة في تاريخ وطننا الغالي، لأنها جسدت الرؤية الحكيمة للقادة المؤسسين في ترسيخ دعائم الاتحاد وتعزيز وحدته وتماسكه، حيث شكّل قرار توحيد القوات المسلحة خطوة تاريخية أساسية في مسيرة الوطن وتطوره، وكانت انطلاقة في طريق طويل نحو النهضة الشاملة، كما أسهم بشكل محوري في تحقيق ما تنعم به الإمارات من أمن واستقرار وازدهار.

ورفع معاليه، في كلمة بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، الذي يبذل جهودا مباركة في دعم وتمكين قواتنا المسلحة لكي تكون درع الوطن وسيفه في مواجهة كافة التحديات والملمات، ودحر كل المعتدين على تراب الوطن ومقدراته.

وأضاف نستحضر بكل فخر ما سطرته قواتنا المسلحة من ملاحم بطولية، حيث جسد أبناؤها قيم الولاء والانتماء، وقدموا أروع صور البسالة والتضحية، فكانوا الدرع الحصين للوطن، يذودون عن أرضه في السماء والبر والبحر، ويحفظون مقدراته، ويقدمون أرواحهم فداءً له، وقد أثبت جنودنا الأوفياء، في مختلف الميادين، جاهزيتهم العالية وكفاءتهم المتميزة، مجسدين أسمى معاني الشجاعة والإخلاص في أداء الواجب الوطني.

وثمّن الدور الرائد الذي تضطلع به قواتنا المسلحة على الصعيدين الدفاعي والإنساني، سواء في حماية الوطن أو في تنفيذ المهام الإغاثية والإنسانية، وما وصلت إليه من مستويات متقدمة في التنظيم والتأهيل والتجهيز، معربا عن الفخر بما تمتلكه من قدرات فائقة تسهم في حماية كل من يعيش على أرض دولتنا، وتعزز قدرتها الراسخة على الدفاع عن الوطن وصون مكتسباته.

وأكد أن القوات المسلحة الإماراتية ستظل، كما كانت على مدى خمسة عقود، الحصن المنيع الذي يحفظ للوطن شموخه وكرامته، والسند القوي لمسيرة الاتحاد ونهضته، وهي بعزيمة أبنائها وعطاء أبطالها، تواصل مسيرتها في صيانة وحدة الوطن ونشر الأمن والاستقرار.

وقال معاليه، إن اعتزازنا بهذه المناسبة المجيدة يعكس جوهر قيام دولة الإمارات على التعاضد والتلاحم، وتعزز الأمن والاستقرار، وتمكّن الوطن من تحقيق إنجازاته الكبرى، ليواصل وطننا الغالي مسيرته نحو مزيد من التقدم والازدهار، داعيا الله العلي القدير أن يحفظ الإمارات قيادةً وشعباً، وينصر جنودنا البواسل، ويديم على وطننا أمنه وأمانه وتقدمه وعطاءه.