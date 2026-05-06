الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم الشارقة يصدر عدداً من المراسيم الأميرية بشأن اعتماد الهياكل التنظيمية العامة لبلديات مدن الإمارة

حاكم الشارقة
6 مايو 2026 13:24

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عددا من المراسيم الأميرية بشأن اعتماد الهياكل التنظيمية العامة لبلديات مدن إمارة الشارقة.

 

وشمل الاعتماد الهيكل التنظيمي العام لبلديات مدينة دبا الحصن، وبلدية مدينة كلباء، وبلدية مدينة الذيد، وبلدية مدينة المُدام، وبلدية مدينة مليحة، وبلدية مدينة البطائح، وبلدية مدينة الحمرية، وبلدية مدينة خورفكان.

 

وبحسب المراسيم الأميرية تعتمد الهياكل التنظيمية العامة لبلديات مدن إمارة الشارقة المرفقة بالمراسيم، على أن يصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه الهياكل التنظيمية التفصيلية للبلديات والقرارات اللازمة لتنفيذ المراسيم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية للبلديات بما يتفق مع اختصاصاتها واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهياكل التنظيمية العامة.

 

المصدر: وام
