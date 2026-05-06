راشد خلفان النعيمي مديراً عاماً لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة

أعلنت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، تعيين سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي مديراً عاماً لها وذلك اعتباراً من الأول من مايو الجاري، في خطوة تهدف إلى قيادة توجهات المرحلة المقبلة والإشراف على تنفيذ المبادرات والخطط الاستراتيجية للغرفة.

يأتي التعيين في إطار سعي الغرفة إلى تحقيق خططها الاستراتيجية، وحرصها على استقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية القادرة على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية إمارة رأس الخيمة على المستويين المحلي والدولي.

وسيتولى الدكتور راشد النعيمي قيادة توجهات المرحلة القادمة، والإشراف على تنفيذ مبادرات الغرفة وخططها الاستراتيجية وفق مؤشرات الأداء الرئيسية، بالتنسيق مع مختلف القطاعات والجهات المعنية، إلى جانب مواصلة البناء على الإنجازات التي حققتها الغرفة وتعزيز دورها شريكاً فاعلاً في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة.

وأكد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، حرص الغرفة على مواصلة العمل والابتكار في الأداء بما يسهم في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي التي تشهدها إمارة رأس الخيمة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والصناعة والاستثمار.

وقال إن الغرفة تسعى إلى استقطاب أفضل الكفاءات والخبرات الوطنية القادرة على ترجمة تطلعات القيادة الرشيدة وتوجهاتها إلى إنجازات نوعية ونجاحات ملموسة تخدم المجتمع وقطاعات الأعمال.

وأضاف أن تعيين مدير عام جديد للغرفة يمثل خطوة مهمة لتوظيف القدرات والطاقات المبدعة القادرة على وضع السياسات وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، بما يدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية بعيدة المدى لإمارة رأس الخيمة.

من جهته، أكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، أن غرفة رأس الخيمة تحظى بمكانة مرموقة على مستوى مجتمع الأعمال المحلي والعالمي، بفضل دعم القيادة الرشيدة وجهود فرق العمل المختلفة، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة هذه المسيرة والعمل مع مختلف الفرق للحفاظ على المكتسبات وتحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.

يتمتع الدكتور راشد خلفان النعيمي بخبرة عملية متميزة، شغل خلالها عدداً من المناصب، وأسهم في قيادة العديد من المبادرات، وكان آخرها منصب وكيل وزارة مساعد في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.