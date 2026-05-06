علوم الدار

حمدان بن محمد: نجدد فخرنا واعتزازنا بكافة منتسبي قواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه

حمدان بن محمد
6 مايو 2026 14:36

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية،

 نجدد فخرنا واعتزازنا بكافة منتسبي قواتنا المسلحة.

 

وقال سموه عبر منصة إكس:"بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، نبارك لقائد اتحادنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، ولشعبنا العزيز، بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة. في هذا اليوم، وفي كل يوم، نجدد فخرنا واعتزازنا بكافة منتسبي قواتنا المسلحة، درع الوطن وسيفه، وحصنه المنيع في حماية السيادة وصون المكتسبات وتحقيق الرؤى والطموحات".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
