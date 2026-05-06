عدد اليوم
حاكم الشارقة يستقبل سعود بن صقر

6 مايو 2026 15:09

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة بأخيه صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وتبادل سموهما الأحاديث الودية، سائلين المولى عز وجل أن يمن على دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بالأمن والأمان والاستقرار، ويديم رفعتها وعزها وازدهارها.

 

تناول اللقاء جملةً من الموضوعات المرتبطة بشؤون الأسرة والمجتمع، وأكد سموهما أن الارتقاء بالمجتمع وتلبية تطلعاته تمثل أولوية قصوى وأن الاهتمام بالأسرة يشكل محوراً أساسياً في الخطط التنموية للدولة، سواء على المدى الراهن أو المستقبلي.

وتجول سموهم في أروقة دارة الدكتور سلطان القاسمي، مطلعين على أبرز ما تضمه من مقتنيات متنوعة، تشمل وثائق ومخطوطات نادرة، وأوسمة وميداليات وصوراً تاريخية توثق مسيرة صاحب السمو حاكم الشارقة العلمية والثقافية، إلى جانب مقتنيات سموه الخاصة بتاريخ القواسم في المنطقة، والخرائط التي تتناول تطور المنطقة وأهم محطاتها التاريخية.

 

وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الجولة شرحاً مفصلاً حول مقتنيات سموه، والوثائق التي يمتلكها ويعتمد عليها في كتاباته وإصداراته بشكل خاص، موضحاً منهجية تصنيفها وتوزيعها وفق المدد الزمنية المختلفة، وأهمية هذه الوثائق في فهم التاريخ وأحداثه بدقة وموضوعية.

 

وتعرف سموهم على الجهود المبذولة في حفظ هذه الكنوز المعرفية وصيانتها وفق أحدث المعايير، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة، ويعزز من دورها مصدرا موثوقا للباحثين والمهتمين، إلى جانب إسهامها في إثراء المكتبة العربية والعالمية بالمراجع الأصلية.

 

حضر اللقاء إلى جانب سموهم كل من الشيخ أحمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

 

المصدر: وام
