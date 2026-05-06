الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أحوال الطقس في الإمارات غداً

أحوال الطقس في الإمارات غداً
6 مايو 2026 20:15

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، غائماً جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة أحياناً، حركتها شمالية غربية - جنوبية شرقية، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س.
والخليج العربي خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:30، والمد الثاني عند الساعة 03:28، والجزر الأول عند الساعة 10:28، والجزر الثاني عند الساعة 21:10.
وبحر عمان يكون خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:28، والمد الثاني عند الساعة 00:19، والجزر الأول عند الساعة 19:27، والجزر الثاني عند الساعة 07:25.

