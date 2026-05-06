ذياب بن محمد بن زايد يزور الدورة الخامسة من «اصنع في الإمارات»

زار سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»، التي تواصل فعالياتها حتى 7 مايو 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة «أدنوك»، وشركة العماد القابضة «لِعماد»، وتنظِّمها مجموعة «أدنيك» تحت شعار «الصناعة المتقدمة: بنظهر أقوى»، وتُعَدُّ واحدة من أكبر المنصات الصناعية في الدولة.

وتفقَّد سموّه، خلال جولته، عدداً من أجنحة الجهات العارضة، وأشاد بالمشاركة المحلية والدولية القوية التي تعرض أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة، وتسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في الدولة.

وأكَّد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد أنَّ الحدث يعكس رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز المبادرات والمشاريع الوطنية، ودعم القطاع الصناعي، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعة.

وأثنى سموّه على جهود تطوير القطاعات الحيوية وتحديثها وفق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكِّداً أهمية هذه الاستراتيجية في تعزيز التنافسية العالمية والاكتفاء الذاتي للدولة.

وتعكس زيارة سموّه الأهمية الكبرى للحدث، الذي يجسِّد خمس سنوات من الجهود النوعية لتطوير وتحديث القطاع، بما يتماشى مع الرؤى والتوجُّهات الوطنية في قطاع الصناعة، التي أرست ركائز صلبة للتنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.

وتمثِّل منصة «اصنع في الإمارات 2026» أكبر تجمُّع صناعي في المنطقة، حيث تجمع نخبة من صنّاع القرار في القطاعين الحكومي والخاص، وقادة الصناعة، والمستثمرين، والخبراء، والمبتكرين، لاستعراض أحدث الحلول التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.