الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
هزاع بن زايد يزور مسلم بن حم العامري في منزله بمنطقة العين

6 مايو 2026 22:11

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، اليوم، الشيخ مسلم بن حم العامري، في منزله بمنطقة المويفعة في العين.

وتبادل سموّه، خلال الزيارة، مع الحضور الأحاديث الودية التي تُجسِّد عمق العلاقات الوطيدة التي تربط القيادة الحكيمة بأبناء الوطن.

من جانبه، رحَّب الشيخ مسلم بن حم العامري وأفراد أسرته والحضور بالزيارة الكريمة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، معربين عن بالغ سعادتهم واعتزازهم بهذه الزيارة، التي تُبرز حرص القيادة الحكيمة على الالتقاء بأبناء الوطن وتفقد شؤونهم ومتابعة أحوالهم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار اللقاءات المستمرة التي يعقدها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مع المواطنين في منطقة العين، ترسيخاً لنهج التواصل المباشر مع أبناء الوطن في المنطقة.

المصدر: وام
مسلم بن حم العامري
العين
هزاع بن زايد
الإمارات
