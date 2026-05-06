«أبوظبي للدفاع المدني» تعزّز ثقافة السلامة المنزلية للأسر

أبوظبي (الاتحاد)



عزّزت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ثقافة السلامة المنزلية للأسر بالتعاون مع التنمية الأسرية من خلال زيارة الأسر، وذلك تزامناً مع «عام الأسرة»، وتأكيداً على أهمية تمكين الأسر بالمعرفة والمهارات اللازمة لضمان بيئة منزلية آمنة ومستقرة، وتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة بين جميع أفراد المجتمع.

وتضمّنت الزيارة عقد ورشة توعوية حول مفاهيم السلامة العامة داخل المنازل، وسُبل الوقاية من المخاطر والحوادث المحتملة، كما تناولت الورشة أساسيات التعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب تدريب أفراد الأسرة على الطريقة الصحيحة لاستخدام طفايات الحريق، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية لديهم للتعامل مع الحوادث المنزلية بكفاءة وسرعة، والحد من الخسائر البشرية والمادية. وأكدت الهيئة أن هدف هذه المبادرات يتمثّل في ترسيخ الوعي الوقائي لدى الأسر، وتمكينهم من التصرف السليم في حالات الطوارئ، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات، وبناء مجتمع أكثر أماناً واستعداداً لمواجهة مختلف المخاطر.