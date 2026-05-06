محاضرة توعوية حول إخلاء المباني وإجراءات السلامة في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)



نظّمت جمعية الشارقة الخيرية، بالتعاون مع هيئة الشارقة للدفاع المدني، محاضرة توعوية لموظفيها حول إخلاء المباني وإجراءات السلامة، أمس، بمقر جمعية الاتحاد النسائي بالشارقة، في إطار حرصها المستمر على تعزيز ثقافة السلامة لدى كوادرها البشرية وتأهيلهم للتعامل مع المواقف الطارئة بكفاءة واحترافية عالية.

قدّم المحاضرة من هيئة الشارقة للدفاع المدني، المدربان سعيد مصبح السويدي، وعبدالرحمن البدواوي، وتعرّف الحضور على مفهوم الإخلاء بشكل شامل ودقيق، والفرق بين الإخلاء الكلي الذي يشمل إخلاء المبنى بالكامل، والثاني هو الإخلاء الجزئي الذي يقتصر على منطقة أو طابق بعينه.

وتوقّف المحاضران عند أولويات الإخلاء التي يجب مراعاتها عند تنفيذ أي خطة طوارئ، إذ أكدا أن الأطفال وكبار المواطنين يأتون في مقدمة الأولويات، يليهم أصحاب الهمم الذين يستوجبون عناية خاصة ومساعدة فورية، ثم الأشخاص الأصحاء القادرون على الحركة، وأخيراً تأتي الممتلكات الشخصية ثم الممتلكات المهمة والثمينة في حال توافر الوقت والظروف المناسبة.



أهمية التدريب

أشار المحاضران إلى الأهمية القصوى للتدريب والتمرين المنتظم على خطط الإخلاء، إذ أوضحا أن التمرين الدوري يرسّخ السلوك الصحيح لدى الموظفين ويقلل الهلع في المواقف الحرجة، مما يسهم في تقليص الخسائر البشرية والمادية إلى أدنى مستوياتها.