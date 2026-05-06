الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية أبوظبي تعزّز الوعي بمتطلبات السلامة المهنية

جانب من الورشة (من المصدر)
7 مايو 2026 02:43

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت بلدية مدينة أبوظبي، ورشة عمل توعوية في أحد المواقع الإنشائية، استهدفت المقاولين والاستشاريين والمطورين العاملين في قطاع البناء والإنشاء.

وعقدت الورشة ضمن إطار حرص البلدية على تعزيز بيئة العمل الآمنة، ورفع مستوى الوعي بتطبيق نظام إمارة أبوظبي للصحة والسلامة المهنية، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة للمواقع الإنشائية.
وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية تبني نهج وقائي متكامل للحد من الحوادث في مواقع العمل، من خلال توفير بيئات عمل آمنة، تتوافر فيها جميع الاحتياطات والإجراءات الوقائية، بما يسهم في حماية العاملين وتحسين مستويات الأداء في مجال الصحة والسلامة المهنية.
وتناولت الورشة عدداً من الموضوعات الحيوية، أبرزها متطلبات الصحة والسلامة المهنية في قطاع البناء والإنشاء، وآليات الوقاية من الحوادث في مواقع العمل، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات في إدارة أنظمة الصحة والسلامة المهنية، واستخدام الأدوات الفعّالة لتحقيق التحسين المستمر في هذا المجال.

جلسات نقاش تفاعلية

تضمنت الورشة جلسات نقاش تفاعلية أتاحت للمشاركين طرح استفساراتهم ومناقشة التحديات التي تواجههم، إلى جانب استعراض إجراءات التفتيش على المواقع الإنشائية، ومتطلبات التدقيق الخارجي على شركات البناء والإنشاء، ومدى التزامها بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي من خلال هذه المبادرة التوعوية، التزامها المستمر بتعزيز ثقافة السلامة في مواقع العمل، ودعم الشراكة مع مختلف الجهات العاملة في قطاع البناء والإنشاء، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير السلامة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

آخر الأخبار
ممثل الإمارات يلقي كلمة الدولة خلال مناقشات اللجنتين الأولى والثانية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضرورة تبني نهج شامل يعالج الملف النووي الإيراني وبرنامجها الصاروخي
7 مايو 2026
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» التي تشارك بفرض الحصار البحري الأميركي ضد إيران (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يهدد إيران بـ «تصعيد عسكري غير مسبوق»
7 مايو 2026
سفن تجارية في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراف لـ «الاتحاد»: تأمين مضيق هرمز مسؤولية دولية مشتركة
7 مايو 2026
سيدة سودانية داخل مخيم نزوح جنوب بورتسودان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الفرق الطبية في مرمى هجمات «سلطة بورتسودان»
7 مايو 2026
فلسطينيون يتلقون احتياجاتهم الطبية خلال اليوم الميداني (من المصدر)
الأخبار العالمية
يوم طبي إماراتي في مخيم القدس جنوب غزة
7 مايو 2026
