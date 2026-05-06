بلدية أبوظبي تعزّز الوعي بمتطلبات السلامة المهنية

أبوظبي (الاتحاد)



نظّمت بلدية مدينة أبوظبي، ورشة عمل توعوية في أحد المواقع الإنشائية، استهدفت المقاولين والاستشاريين والمطورين العاملين في قطاع البناء والإنشاء.

وعقدت الورشة ضمن إطار حرص البلدية على تعزيز بيئة العمل الآمنة، ورفع مستوى الوعي بتطبيق نظام إمارة أبوظبي للصحة والسلامة المهنية، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة للمواقع الإنشائية.

وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية تبني نهج وقائي متكامل للحد من الحوادث في مواقع العمل، من خلال توفير بيئات عمل آمنة، تتوافر فيها جميع الاحتياطات والإجراءات الوقائية، بما يسهم في حماية العاملين وتحسين مستويات الأداء في مجال الصحة والسلامة المهنية.

وتناولت الورشة عدداً من الموضوعات الحيوية، أبرزها متطلبات الصحة والسلامة المهنية في قطاع البناء والإنشاء، وآليات الوقاية من الحوادث في مواقع العمل، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات في إدارة أنظمة الصحة والسلامة المهنية، واستخدام الأدوات الفعّالة لتحقيق التحسين المستمر في هذا المجال.



جلسات نقاش تفاعلية

تضمنت الورشة جلسات نقاش تفاعلية أتاحت للمشاركين طرح استفساراتهم ومناقشة التحديات التي تواجههم، إلى جانب استعراض إجراءات التفتيش على المواقع الإنشائية، ومتطلبات التدقيق الخارجي على شركات البناء والإنشاء، ومدى التزامها بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي من خلال هذه المبادرة التوعوية، التزامها المستمر بتعزيز ثقافة السلامة في مواقع العمل، ودعم الشراكة مع مختلف الجهات العاملة في قطاع البناء والإنشاء، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير السلامة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.