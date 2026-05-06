الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

جراحة ناجحة لمريضة تبلغ 98 عاماً في «خليفة الطبية»

فريق جراحة الأوعية الدموية خلال العملية (من المصدر)
7 مايو 2026 02:43

أبوظبي (الاتحاد) 

أعلنت «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، إنجاز إكلينيكي بارز في مدينة الشيخ خليفة الطبية - صحة.

 ونجح فريق جراحة الأوعية الدموية في إجراء تدخل جراحي طارئ لإنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 98 عاماً، كانت تعاني من نقص حاد في التروية الدموية في الساق. ويجسّد هذا الإنجاز مستوى الجاهزية العالية وروح التعاون والتميز الإكلينيكي في التعامل مع الحالات الوعائية المعقّدة.
وصلت المريضة إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية في حالة حرجة، وكانت بحاجة إلى تدخل جراحي عاجل ومتخصص لإعادة تدفق الدم وإنقاذ الطرف من خطر البتر. وتم تفعيل فريق جراحة الأوعية الدموية على الفور، حيث جرى تقييم الحالة واستقرارها إكلينيكياً قبل الشروع في الإجراء الطارئ.
وأشاد الدكتور أوتورينو ديل فوكو، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية في مدينة الشيخ خليفة الطبية - صحة، بأداء الفريق، قائلاً: «تعكس هذه الحالة فاعلية نهجنا متعدد التخصصات، إلى جانب التفاني الكبير من جميع أعضاء القسم. إن إدارة الحالات الطارئة المعقّدة تتطلب مهارة تقنية عالية، وتواصلاً واضحاً، وعملاً جماعياً منسقاً. وأنا فخور للغاية بما قدّمه الفريق من مستوى احترافي متميز». 
كما ساهم الدكتور هزاع عثمان، طبيب اختصاصي، جراحة الأوعية الدموية في مدينة الشيخ خليفة الطبية - صحة، في دعم التدخل الجراحي من خلال تقديم الإرشاد والتوجيه عن بُعد؛ مما أسهم في ضمان استمرارية اتخاذ القرار الإكلينيكي خلال الحالة الطارئة.
وقال: «رعاية المرضى هي جوهر رسالتنا، وأولويتنا الدائمة هي تقديم أعلى مستويات العلاج، بصرف النظر عن التوقيت أو مدى صعوبة الحالة».

 

منظومة متكاملة

تواصل المريضة تعافيها بشكل ملحوظ بعد العملية، مما يعكس قدرة مدينة الشيخ خليفة الطبية على التعامل مع أكثر الحالات تعقيداً باستخدام تقنيات جراحية متقدمة، ضمن منظومة متكاملة من الرعاية والتنسيق بين مختلف التخصصات.

