«شرطة أبوظبي» تحلق بشعار «فخورين بالإمارات» في سماء الوطن

أبوظبي (الاتحاد)



نفّذ طيران شرطة أبوظبي مبادرة وطنية مميّزة حملت شعار «فخورين بالإمارات»، حيث حلّقت الطائرات في أجواء إمارة أبوظبي والعين والظفرة، في مشهد يعكس عمق الفخر والاعتزاز بالوطن ومنجزاته، ويجسّد قيم الانتماء والولاء، ويعزّز حضور الهوية الوطنية في وجدان المجتمع. وأكدت شرطة أبوظبي أن هذه المبادرة تأتي ضمن دعم المبادرات الوطنية، وترسيخ القيم الأصيلة التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي، وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية، بما يرسّخ الشراكة الإيجابية بين المجتمع ومؤسساته.



مشهد وطني

شهدت إدارة طيران شرطة أبوظبي تزيين مبناها بعلم الدولة، في مشهد وطني معبّر يعكس روح الاتحاد، ويجسّد تماسك المجتمع الإماراتي واعتزازه برموزه الوطنية وقيمه الراسخة.