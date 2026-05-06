بحضور عمر العلماء.. مكتب الذكاء الاصطناعي يطلق مبادرة مواهب رقمية في الشارقة

دبي (الاتحاد)



أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، إطلاق مبادرة «مواهب رقمية في الشارقة»، في شراكة استثنائية لتطوير المهارات الرقمية وسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل المتغيرة، وذلك من خلال تدريب عملي وفرص تأهيل مهني للطلاب وتنمية العقول وبناء القدرات وإعداد جيل رقمي متمكن يمتلك الأدوات المعرفية التي تؤهله للمساهمة الفاعلة في اقتصاد المعرفة، ويقود مسيرة الابتكار في مختلف القطاعات الحيوية. وتأتي المبادرة التي تمتد لعامين بالتعاون مع جامعة الشارقة والجامعة الأميركية في الشارقة وكبرى الشركات التكنولوجية ومن ضمنها: «غوغل» و«أوراكل» و«مايكروسوفت» و«أبغراد»، لترسخ نموذجاً متقدماً للتكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية وكبرى الشركات التكنولوجية.



الحضور

تم إطلاق الشراكة بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ووقعها كل من: صقر بن غالب، المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، والدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة.