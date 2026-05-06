الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بحضور عمر العلماء.. مكتب الذكاء الاصطناعي يطلق مبادرة مواهب رقمية في الشارقة

عمر العلماء خلال إطلاق الشراكة (من المصدر)
7 مايو 2026 02:44

دبي (الاتحاد)

أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، إطلاق مبادرة «مواهب رقمية في الشارقة»، في شراكة استثنائية لتطوير المهارات الرقمية وسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل المتغيرة، وذلك من خلال تدريب عملي وفرص تأهيل مهني للطلاب وتنمية العقول وبناء القدرات وإعداد جيل رقمي متمكن يمتلك الأدوات المعرفية التي تؤهله للمساهمة الفاعلة في اقتصاد المعرفة، ويقود مسيرة الابتكار في مختلف القطاعات الحيوية. وتأتي المبادرة التي تمتد لعامين بالتعاون مع جامعة الشارقة والجامعة الأميركية في الشارقة وكبرى الشركات التكنولوجية ومن ضمنها: «غوغل» و«أوراكل» و«مايكروسوفت» و«أبغراد»، لترسخ نموذجاً متقدماً للتكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية وكبرى الشركات التكنولوجية.

الحضور
تم إطلاق الشراكة بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ووقعها كل من: صقر بن غالب، المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، والدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة.

أخبار ذات صلة
«الوطني الاتحادي» يستعرض تجربته بالذكاء الاصطناعي
طالبات من أكاديمية ربدان ينلن تكريماً عالمياً
مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي
الاقتصاد الرقمي
التعليم
الشارقة
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
ممثل الإمارات يلقي كلمة الدولة خلال مناقشات اللجنتين الأولى والثانية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضرورة تبني نهج شامل يعالج الملف النووي الإيراني وبرنامجها الصاروخي
7 مايو 2026
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» التي تشارك بفرض الحصار البحري الأميركي ضد إيران (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يهدد إيران بـ «تصعيد عسكري غير مسبوق»
7 مايو 2026
سفن تجارية في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراف لـ «الاتحاد»: تأمين مضيق هرمز مسؤولية دولية مشتركة
7 مايو 2026
سيدة سودانية داخل مخيم نزوح جنوب بورتسودان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الفرق الطبية في مرمى هجمات «سلطة بورتسودان»
7 مايو 2026
فلسطينيون يتلقون احتياجاتهم الطبية خلال اليوم الميداني (من المصدر)
الأخبار العالمية
يوم طبي إماراتي في مخيم القدس جنوب غزة
7 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©