راشد السويدي: ذكرى توحيد القوات المسلحة مناسبة وطنية راسخة

عجمان (وام)



قال راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، إن الاحتفاء بمرور خمسين عاماً على توحيد قواتنا المسلحة، يُجسِّد مناسبة وطنية راسخة في وجدان الجميع، لما تمثله من رمز للوحدة والقوة والسيادة، واصفاً هذا الحدث التاريخي بأنه ركيزة أساسية في مسيرة الاتحاد، ساهم في تعزيز قوة الدولة وتماسكها.

وأكد أن هذه الخطوة الحكيمة جاءت تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة وإيمانها بأهمية بناء قوة دفاعية موحدة تحمي مكتسبات الوطن، وتصون أمنه واستقراره. وقال: «قواتنا المسلحة كانت ولا تزال نموذجاً يُحتذى به في الكفاءة والجاهزية، بما يعكس حرص القيادة على تطوير مؤسسة عسكرية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية».