محمد الشحي: القوات المسلحة مؤسسة وطنية تُجسِّد أعلى معايير الاحترافية والانضباط

أبوظبي (وام)



أكد محمد سعيد الشحي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، ستبقى مدعاة لفخر شعب الإمارات واعتزاز كل مَن يعيش على أرضها بهذه القوات وبكفاءة الإمكانات الدفاعية للدولة التي انطلقت قبل خمسة عقود من رؤية مستقبلية ثاقبة، لبناء وتطوير قدراتها والاستثمار في الكوادر الوطنية والريادة التكنولوجية والابتكار والأنظمة الدفاعية المتطورة. وأضاف بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة، أنها مؤسسة وطنية تُجسِّد أعلى معايير الاحترافية والانضباط وروح المسؤولية، وتحظى بثقة قيادة الإمارات وشعبها وقطاعاتها كافة.