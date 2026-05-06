محمد المر: ذكرى توحيد القوات المسلحة محطة مفصلية في مسيرة الإمارات

دبي (الاتحاد)



قال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «إن ذكرى اليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة تُمثّل محطة وطنية مفصلية في مسيرة دولتنا، نستحضر من خلالها قراراً تاريخياً رسّخ أركان الاتحاد، ووحّد الجهود ضمن منظومة عسكرية اتحادية متكاملة، شكّلت منذ انطلاقتها درعاً حصيناً للوطن، وأسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار، بما مكّن الدولة من مواصلة مسيرتها التنموية بثقة وثبات». وأضاف معاليه: «هذا الاحتفاء يعكس ما حققته قواتنا المسلحة من تطور نوعي خلال خمسة عقود، حيث رسّخت مكانتها كنموذج في الكفاءة والجاهزية والانضباط، وامتدت إسهاماتها لتشمل الجوانب الإنسانية، مجسّدةً القيم الإماراتية الأصيلة».