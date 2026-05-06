مريم الرميثي: القوات المسلحة الإماراتية نموذجاً وطنياً مشرفاً

أبوظبي (الاتحاد)



أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن القوات المسلحة الإماراتية تُمثل نموذجاً وطنياً مشرفاً يجسّد قيم الولاء والانتماء والتفاني في حماية الوطن وصون مكتسباته، وتعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من ريادة وتقدم بفضل رؤية القيادة الرشيدة وحكمتها وتضحيات أبناء الوطن.

وقالت بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة: «إن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تُجسِّد مسيرة وطن قامت على الوحدة والإخلاص والانتماء، وتؤكد ما وصلت إليه قواتنا المسلحة من كفاءة وجاهزية عالية لتبقى دائماً درع الوطن الحصين، ورمزاً للعزة والفخر والوفاء، وتعكس ما يتحلى به أبناء الإمارات من روح التضحية والولاء الصادق للوطن والقيادة، وترسِّخ في نفوس الأجيال قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية، وتعزّز الفخر بالإنجازات المشرفة التي حققتها قواتنا المسلحة في ميادين الواجب والعمل الإنساني وحفظ السلام».