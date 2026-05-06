علي سالم الكعبي: ذكرى توحيد القوات المسلحة ترسخ قيم الوفاء والانتماء

أكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة ستظل محطة وطنية خالدة تجسد قوة الاتحاد ووحدة المصير، وتعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم وريادة بفضل تلاحم القيادة والشعب، مشيراً إلى أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة ترسخ في نفوس الأجيال قيم الوفاء والانتماء. وأوضح معاليه أن القوات المسلحة الإماراتية جسدت عبر مسيرتها المشرفة أسمى معاني البذل والوفاء للوطن، وأسهمت بكفاءة واقتدار، بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي يأتي على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية منجزات التنمية.