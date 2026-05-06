الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد الشرقي: دعم المنظومة التعليمية ودفع مسيرة النمو المستدام

محمد الشرقي لدى زيارته جامعة الفجيرة (وام)
7 مايو 2026 02:44

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور البحث العلمي في تأهيل الكوادر الطلابية واستثمارها، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات وتطورها في المجالات المختلفة، ويسهم في تعزيز ريادتها في القطاعات الحيوية التي تخدم تقدم الوطن وبناء نهضته.

جاء ذلك خلال زيارة سموه جامعة الفجيرة التي اطلع فيها على المشاريع البحثية للطلبة من مخرجات المؤتمر العلمي الطلابي السنوي الثاني للجامعة.
ونوه سموه بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمنظومة التعليمية في الإمارة، ودورها في تأهيل كوادر طلابية يقوم أساس معرفتها على أدوات البحث والتحليل والتطبيق، بما يسهم في دفع مسيرة النمو الاقتصادي المستدام للدولة، وخدمة التحوّلات الاستراتيجية في إمارة الفجيرة.
واطلع سمو ولي عهد الفجيرة، خلال الزيارة، على مشاريع البحث والتخرج لنخبة من طلبة البكالوريوس والماجستير، والتي تمثل أفضل المخرجات الأكاديمية على مستوى كليات الجامعة، وتجسد تكاملها المعرفي عبر التخصصات المختلفة.
واستعرض الطلبة مشاريعهم في مجال الابتكار ومهارات المستقبل، وتقديم حلول مبتكرة لتحديات واقعية مرتبطة باحتياجات القطاعات المختلفة ومتوافقة مع الأولويات الوطنية ومتطلبات مهارات المستقبل، بما يعكس مستوى التأهيل الأكاديمي والمهاري الذي يحظى به طلبة الجامعة.
وتعكس هذه المبادرة التوجّه الاستراتيجي للجامعة نحو تعزيز ثقافة البحث العلمي لدى طلبة البكالوريوس والماجستير، وإعداد خريجين متمكّنين من مهارات التفكير النقدي، والتحليل العلمي، إلى جانب توظيف البحث التطبيقي لخدمة المجتمع والقطاعات المختلفة، عبر الإسهام في دعم توجه دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

الحضور
رافق سموه الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة.

