الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

70 دولة ومنظمة تؤكد تضامنها مع الإمارات في مواجهة اعتداءات إيران الإرهابية

أعلام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (من المصدر)
7 مايو 2026 02:44

أبوظبي (الاتحاد)

تتواصل موجة الإدانات العربية والدولية للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام الصواريخ الجوالة والطائرات المسيرة، معتبرةً ذلك تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وانتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، وخرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، ولوقف إطلاق النار المعلن، في موقف عالمي متصاعد يعكس إجماعاً واسعاً على رفض أي مساس بسيادة الدولة وأمنها واستقرارها.

أخبار ذات صلة
الإمارات: ضرورة تبني نهج شامل يعالج الملف النووي الإيراني وبرنامجها الصاروخي
ترامب يهدد إيران بـ «تصعيد عسكري غير مسبوق»

وأعربت 70 دولة ومنظمة إقليمية ودولية عن إدانتها الواضحة للاعتداءات، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني وصون استقرارها.
وشملت قائمة الدول والجهات المنددة عدداً من الدول العربية، وفي مقدمتها مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب مؤسسات إقليمية كمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والبرلمان العربي.
كما امتدت الإدانات لتشمل قوى دولية كبرى ودولاً أوروبية وآسيوية، من بينها ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، واليابان، والهند، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فضلاً عن دول أخرى في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
وأكدت بيانات صادرة عن عدد من هذه الدول والمنظمات أن الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار، مشددة على أن استهداف دولة الإمارات أمر غير مقبول.
 كما أبدت منظمات دولية، من بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، قلقها العميق من التطورات، مع التأكيد على أهمية حماية أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.
ويعكس هذا الإجماع الدولي المتنامي المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات على الساحة العالمية، وثقة المجتمع الدولي في نهجها القائم على الاعتدال، وتعزيز الاستقرار، في وقت تؤكد فيه الإمارات حقها الكامل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمن شعبها، وفقاً للقانون الدولي.
 ولوحت عدد من العواصم العالمية بمراجعة موقفها من الممارسات الإيرانية الإرهابية، ودراسة مختلف الخيارات المتاحة للتعامل مع هذه الممارسات، بما يعيد ضبط الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعيد حرية الملاحة في مضيق هرمز.

إيران
الإمارات
الصواريخ الباليستية
الطائرات المسيرة
القانون الدولي
البحرين
الكويت
السعودية
قطر
مصر
الأردن
الخليج
البرلمان العربي
آخر الأخبار
ممثل الإمارات يلقي كلمة الدولة خلال مناقشات اللجنتين الأولى والثانية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضرورة تبني نهج شامل يعالج الملف النووي الإيراني وبرنامجها الصاروخي
7 مايو 2026
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» التي تشارك بفرض الحصار البحري الأميركي ضد إيران (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يهدد إيران بـ «تصعيد عسكري غير مسبوق»
7 مايو 2026
سفن تجارية في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراف لـ «الاتحاد»: تأمين مضيق هرمز مسؤولية دولية مشتركة
7 مايو 2026
سيدة سودانية داخل مخيم نزوح جنوب بورتسودان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الفرق الطبية في مرمى هجمات «سلطة بورتسودان»
7 مايو 2026
فلسطينيون يتلقون احتياجاتهم الطبية خلال اليوم الميداني (من المصدر)
الأخبار العالمية
يوم طبي إماراتي في مخيم القدس جنوب غزة
7 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©