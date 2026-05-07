رئيس الدولة ورئيس قبرص يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والمستجدات في المنطقة

رئيس الدولة
7 مايو 2026 10:12

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، فخامة نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

 

وبحث سموه والرئيس القبرصي، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين ودفعها إلى الأمام خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة المتجددة إضافة إلى التعليم والثقافة والسياحة وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم التنمية المتبادلة..وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

 

وأكد الجانبان الحرص المشترك على تحقيق أهداف هذه الشراكة بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

 

وتطرق الجانبان إلى رئاسة قبرص الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي وأهمية دورها في دعم علاقات الشراكة الإماراتية - الأوروبية.

 

كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس قبرص تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

 

وجدد فخامة نيكوس خريستو دوليدس إدانة قبرص الاعتداءات الإيرانية ضد المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة بما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد للأمن والاستقرار الإقليميين.

 

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

 

المصدر: وام
