الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
"بيورهيلث" تضاعف أثرها الاقتصادي محلياً بإنفاق يتجاوز 6.33 مليار درهم

7 مايو 2026 12:46

ضاعفت مجموعة "بيورهيلث" مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مستهدفات برنامج المحتوى الوطني، بعدما رفعت حجم إنفاقها على المشتريات المحلية إلى أكثر من 6.33 مليار درهم منذ انضمامها إلى البرنامج التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عام 2022، مسجلة نمواً بثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2025 الذي بلغ فيه الإنفاق نحو 2.25 مليار درهم.

وجاء الإعلان عن الإنجاز على هامش مشاركة المجموعة في فعاليات الدورة الخامسة من "معرض اصنع في الإمارات 2026"، في تأكيد على دورها المتنامي في دعم التنمية الصناعية، وتعزيز سلاسل الإمداد الوطنية، وترسيخ مستهدفات التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.

وتواصل "بيورهيلث" تنفيذ خطتها لاستثمار 13 مليار درهم ضمن برنامج المحتوى الوطني بحلول عام 2032، عبر نهج متكامل يركز على دعم الموردين المحليين، وتوسيع الاعتماد على الصناعات الوطنية، وتعزيز استدامة النمو في قطاعي الرعاية الصحية والصناعة.

وحققت شركات المجموعة أداءً بارزاً ضمن برنامج المحتوى الوطني، حيث تصدرت "صحة" قائمة المساهمين بنسبة بلغت 81.13%، إلى جانب مساهمات نوعية من كل من مدينة الشيخ شخبوط الطبية و"ضمان" و"بيورلاب" و"رافد" بما يعكس نجاح المجموعة في دمج مستهدفات التوطين ضمن منظومة المشتريات والعمليات وتطوير الكفاءات الوطنية.

وقال راشد سيف القبيسي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة "بيورهيلث"، إن استراتيجية المجموعة الخاصة ببرنامج المحتوى الوطني تمثل ركيزة أساسية لتوسيع أثرها في منظومة الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن تجاوز المشتريات المحلية حاجز 6.33 مليار درهم يعكس التزام المجموعة بدمج مستهدفات البرنامج في مختلف عملياتها التشغيلية، بدءاً من الاستثمار في الموردين المحليين وبناء الكفاءات الوطنية، وصولاً إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والتسليم.

وأكد أن إعطاء الأولوية للقدرات المحلية يسهم في ضمان استمرارية الخدمات الصحية، ورفع كفاءة منظومة الإمداد، بما ينسجم مع الأجندة الصناعية للدولة ويدعم مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.

وحصدت شركات المجموعة جوائز محلية تقديراً لإسهاماتها في دعم المحتوى الوطني، حيث نالت "صحة" جائزة برنامج المحتوى الوطني خلال مشاركتها في "اصنع في الإمارات"، فيما فازت "رافد" بجائزة البرنامج لعام 2025 لدعمها الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب حصول "ضمان" على ثلاث جوائز ضمن برنامج "نافس" الاتحادي، شملت الجائزة الأولى عن "جهود دعم التوطين" وجائزة الفئة الماسية في تمكين الموظفين.

المصدر: وام
