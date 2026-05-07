حاكم الشارقة يضع حجر الأساس لمشروع قرية أبو الكيزان البحرية في خورفكان

وضع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع إنشاء قرية أبو الكيزان البحرية في مدينة خورفكان، والتي تأتي ضمن رؤية سموه الرامية إلى تطوير المشاريع السياحية والعمرانية وتعزيز جودة الحياة في مدن إمارة الشارقة.

واطّلع سموه على تصاميم المشروع الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 7 ملايين قدم مربع، ومستوحى تصميمه من القرى الساحلية الشهيرة في إيطاليا، ويتميز بطراز معماري مستلهم من الطراز الليغوري التقليدي، بجانب استخدام عناصر من العمارة الإسلامية، مع مبانٍ متدرجة متعددة الألوان تتجمع حول ميناء طبيعي صغير محفور بين الصخور، وتطل بإطلالات بانورامية خلابة على البحر، في بيئة طبيعية متكاملة.

وتعرف صاحب السمو حاكم الشارقة على ما سيضمه المشروع من مرافق وخدمات متكاملة تخدم زواره ومرتاديه وتشمل المسطحات الخضراء، والممشى الرئيس «بوليفارد»، وشاطئ، إلى جانب شبكة طرق ومسارات للمشاة، بما يعزّز من خدمات المشروع ويوفّر بيئة حضرية متكاملة للسكان والزوّار.

ويرتبط اسم أبو الكيزان بدلالة تراثية وطبيعية، حيث إن «الكيزان» هي جمع كلمة «كوز»، وهو نوع من المحار الكبير ينتمي إلى فصيلة الرخويات ذات الأصداف، ما يعكس ارتباط المشروع بالبيئة البحرية ويمنحه هوية مستوحاة من عناصر الطبيعة الساحلية.

ويتمتع مشروع أبو الكيزان بموقع استراتيجي يربطه بأبرز المعالم والخدمات في مدينة خورفكان، بما في ذلك كورنيش خورفكان، وسوق خورفكان القديم، وميناء خورفكان، واستراحة السحب، والذي يسهم في تعزيز جاذبية المشروع سياحياً واستثمارياً.

ويضم المشروع 201 قطعة أرض مخصّصة لإنشاء 285 مبنى بتوزيعات متنوعة تشمل مبانيَ سكنية متعددة الطوابق، وفللاً سكنية، ومباني متعددة الاستعمالات «تجاري وسكني»، إضافة إلى مناطق تجارية ومكتبية، وفندق، ومسجد، بما يحقق تنوعاً عمرانياً متكاملاً يلبي مختلف الاحتياجات.

وروعي في تصميم المشروع توزيع ارتفاعات المباني بما يتناسب مع طبيعة الموقع والطبوغرافيا، إلى جانب حرص المشروع على عدم المساس ببيئات الكائنات الحية في المنطقة، من خلال تبني معايير بيئية مستدامة تراعي الحفاظ على الكائنات الحية البحرية، والحد من أي تأثيرات قد تمسّ التوازن البيئي، بما يسهم في حماية التنوع الحيوي وتعزيز استدامته.

كما يجسّد مشروع قرية أبو الكيزان البحرية رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في تطوير وجهات سياحية وعمرانية مستدامة، تجمع بين الطابع الجمالي والبيئي والخدمات المتكاملة، بما يعزّز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للسياحة والاستثمار.

رافق سموه خلال وضع حجر الأساس كل من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعائشة راشد ديماس رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والدكتور صلاح بن بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات «مبادرة»، ومحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، والدكتور محمد عبدالله المر رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وعدد من المسؤولين.