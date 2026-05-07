الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«ليلة السيدات» تعود إلى «كلايم أبوظبي»

«ليلة السيدات» تعود إلى «كلايم أبوظبي»
7 مايو 2026 14:53

أبوظبي (الاتحاد) 
يستعد «كلايم جزيرة ياس، أبوظبي» لاستقبال السيدات من جديد ضمن فعالية «ليلة السيدات» التي تعود لتوفر أمسية حافلة بتجارب التسلق والطيران الداخلي الحر في أجواء من الراحة والخصوصية التامة. وتقام الفعالية كل ثاني يوم خميس من كل شهر حتى 12 نوفمبر المقبل، من الساعة 5:00 مساءً حتى الساعة 10:00 ليلاً.وتقدَّم الفعالية 3 باقات متنوعة تتيح لكل ضيفة اختيار التجربة التي تناسبها، حيث يمكن للزائرات الاستمتاع بمتعة التحليق من خلال جلسة القفز الداخلي الحُر لمدة دقيقتين في أكبر نفق للقفز الداخلي الحُر في العالم، سواء بشكل فردي أو برفقة الصديقات، أو خوض تجربة تسلُّق لمدة 60 دقيقة تشمل 3 جدران تسلُّق مختلفة، أو اختيار الباقة الكاملة التي تضم جلسة طيران لمدة دقيقتين إلى جانب 60 دقيقة من التسلق على 3 جدران، لتوفِّر لكل ضيفة تجربة تجمع بين التحدي والمتعة.
وتُعَد «ليلة السيدات» في «كلايم أبوظبي» أكثر من فعالية ترفيهية، فهي فرصة للابتعاد عن روتين الحياة اليومية، وتعزيز الثقة بالنفس من خلال خوض تجربة مشتركة في أجواء تجمع بين التحدي والمتعة والمغامرة. ومع وجود فريق متكامل من المدربات المؤهلات، تحظى المشاركات من مختلف المستويات بتجربة آمنة ومريحة ومليئة باللحظات التي تبقى في الذاكرة.

أخبار ذات صلة
لطيفة بنت محمد: «اصنع في الإمارات» نموذج وطني ملهم يجمع الطموح والإبداع
«شرطة أبوظبي» تحلق بشعار «فخورين بالإمارات» في سماء الوطن
أبوظبي
كلايم أبوظبي
آخر الأخبار
انطلاق الأعمال الإنشائية في أكبر مصنع وقفي للتمور على مستوى العالم
علوم الدار
انطلاق الأعمال الإنشائية في أكبر مصنع وقفي للتمور على مستوى العالم
اليوم 16:10
لا فوينتي يترقّب موقف كارفاخال من المونديال
الرياضة
لوف: منتخب ألمانيا بطلاً للمونديال
اليوم 15:57
1.3 مليار درهم إجمالي تمويلات «الإمارات للتنمية» للشركات القائمة في مدينة دبي الصناعية
اقتصاد
1.3 مليار درهم إجمالي تمويلات «الإمارات للتنمية» للشركات القائمة في مدينة دبي الصناعية
اليوم 15:55
جاتوزو يعتلي قائمة المرشحين لتدريب تورينو الموسم المقبل
الرياضة
جاتوزو يعتلي قائمة المرشحين لتدريب تورينو الموسم المقبل
اليوم 15:54
نهائي «الأبطال».. إصابات واعتقالات واحتفالات في باريس!
الرياضة
نهائي «الأبطال».. إصابات واعتقالات واحتفالات في باريس!
اليوم 15:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©