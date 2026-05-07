«ليلة السيدات» تعود إلى «كلايم أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد «كلايم جزيرة ياس، أبوظبي» لاستقبال السيدات من جديد ضمن فعالية «ليلة السيدات» التي تعود لتوفر أمسية حافلة بتجارب التسلق والطيران الداخلي الحر في أجواء من الراحة والخصوصية التامة. وتقام الفعالية كل ثاني يوم خميس من كل شهر حتى 12 نوفمبر المقبل، من الساعة 5:00 مساءً حتى الساعة 10:00 ليلاً.وتقدَّم الفعالية 3 باقات متنوعة تتيح لكل ضيفة اختيار التجربة التي تناسبها، حيث يمكن للزائرات الاستمتاع بمتعة التحليق من خلال جلسة القفز الداخلي الحُر لمدة دقيقتين في أكبر نفق للقفز الداخلي الحُر في العالم، سواء بشكل فردي أو برفقة الصديقات، أو خوض تجربة تسلُّق لمدة 60 دقيقة تشمل 3 جدران تسلُّق مختلفة، أو اختيار الباقة الكاملة التي تضم جلسة طيران لمدة دقيقتين إلى جانب 60 دقيقة من التسلق على 3 جدران، لتوفِّر لكل ضيفة تجربة تجمع بين التحدي والمتعة.

وتُعَد «ليلة السيدات» في «كلايم أبوظبي» أكثر من فعالية ترفيهية، فهي فرصة للابتعاد عن روتين الحياة اليومية، وتعزيز الثقة بالنفس من خلال خوض تجربة مشتركة في أجواء تجمع بين التحدي والمتعة والمغامرة. ومع وجود فريق متكامل من المدربات المؤهلات، تحظى المشاركات من مختلف المستويات بتجربة آمنة ومريحة ومليئة باللحظات التي تبقى في الذاكرة.