مشاريع علمية رائدة تستعرضها جامعة الإمارات في "اصنع في الإمارات"

7 مايو 2026 15:13

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت منصة جامعة الإمارات العربية المتحدة حضوراً لافتاً في النسخة الخامسة من "اصنع في الإمارات 2026"، الذي يعد المنصة الصناعية الأكبر لتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والاستدامة.


واستعرضت الجامعة خلال مشاركتها 12 مشروعاً علمياً وابتكارياً تعكس عمق قدراتها البحثية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والتقنيات الطبية، والحلول الصناعية المستدامة.

وتضمنت منصة الجامعة تنوعاً كبيراً في المشاريع المعروضة، حيث برز طلبة وباحثو كلية تقنية المعلومات بمشاريع رائدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، شملت منصة "Agri-Sensei" المخصصة لتحليل أمراض النباتات وتشخيصها بدقة عبر الرؤية الحاسوبية لدعم الأمن الغذائي، بالإضافة إلى مشروع "GaussReality" الذي يمثل منصة رقمية متطورة للتوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد للمباني، مما يتيح استعراضها وتحليلها تفاعلياً عبر الإنترنت.

وفي إطار الحلول الهندسية المتكاملة، قدمت كلية الهندسة حزمة من الابتكارات الحاصلة على براءات اختراع؛ إذ استعرض قسم الهندسة الكيميائية مفاعلاً هجيناً لمعالجة المياه المالحة واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتحويله لمواد صلبة قابلة لإعادة الاستخدام، ومشروع "PROiL" الذي يبتكر حلولاً لاستعادة التسريبات النفطية عبر ألياف نانوية مصنعة من النفايات البلاستيكية.

كما قدم قسم الهندسة الكهربائية نظاماً ذكياً لمراقبة مستوى السكر في الدم عبر أجهزة قابلة للارتداء دون الحاجة للوخز، ونظاماً آخر لمراقبة جودة الطاقة واستهلاكها عبر الويب ببيانات لحظية وتفاعلية.

وفي مجال الطاقة والاستدامة، عرض قسم الهندسة الميكانيكية مشروع "CoolVolts" لتبريد الألواح الشمسية بالتبخير المائي لرفع كفاءة إنتاج الطاقة، بينما قدم قسم الهندسة المعمارية حلولاً للتصميم الداخلي المستدام باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب نظام علاجي ذكي يتيح التعرض الآمن لأشعة الشمس داخل المباني لتعزيز الصحة العامة وإنتاج فيتامين (د).

من جانبهم استعرض طلبة وباحثي كلية العلوم ابتكارات علمية دقيقة، حيث قدم قسم الكيمياء مشروع "AlphaHelixTwister.AI" الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتصميم بروتينات ومضادات للفيروسات، ومشروعاً لاستغلال مخلفات النخيل في إنتاج كربون منشط لتصنيع بطاريات معدنية مستدامة.

 

وقدم طلبة وباحثو قسم الرياضيات مشروع "AssetGuard Systems" القائم على إنترنت الأشياء، والذي يمثل طفرة في مجال الصيانة الاستباقية عبر التنبؤ المبكر بالأعطال في القطاعات الصناعية الكبرى كالنفط والغاز وتحلية المياه.

وتأتي هذه المشاركة لتؤكد ريادة جامعة الإمارات في تطوير حلول عملية تواكب التحديات العالمية، وتدعم الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو مستقبل صناعي مستدام قائم على التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة.

