البحرين تؤكد تضامنها مع الإمارات ودعمها لصون سيادتها واستقرارها

وزارة الخارجية البحرينية
8 مايو 2026 01:26

المنامة (الاتحاد)

أعربت مملكة البحرين عن تضامنها الثابت مع دولة الإمارات العربية المتحدة  ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان رفضها القاطع للتصريحات والاتهامات الإيرانية الباطلة التي تمس سيادة دولة الإمارات أو تنتقص من استقلال قرارها الوطني.
وجددت الوزارة دعوة المملكة إلى ضرورة التزام إيران بأحكام وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وترسيخ مبادئ حسن الجوار ووقف أي أعمال عدائية وضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817)، ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد بما يعزز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

