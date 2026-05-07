افتتاح معرض توعوي للسلامة المرورية في دبي

دبي (وام)

افتتحت القيادة العامة لشرطة دبي معرضاً مرورياً في «العربي سنتر» ضمن مشاركتها في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد، الذي انطلق تحت شعار «اعبر بأمان»، وتنظمه وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، بالشراكة مع مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، وبالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة وعدد من الشركاء الاستراتيجيين. وافتتح المعرض العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة.

ويأتي تنظيم المعرض بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بهدف تعزيز الوعي المروري ونشر ثقافة السلامة بين أفراد المجتمع. وأكد العميد عصام العور أن تنظيم المعرض يأتي في إطار حرص شرطة دبي على استثمار الفعاليات المجتمعية في تعزيز الرسائل التوعوية المرورية وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في الحد من الحوادث وتحقيق أعلى مستويات السلامة على الطرق. وأشار إلى أن المعرض تضمن منصات توعوية وتثقيفية استعرضت أحدث المبادرات والخدمات الذكية والتقنيات المستخدمة في تعزيز السلامة المرورية، إلى جانب تقديم نصائح وإرشادات للجمهور حول أهمية الالتزام بقوانين السير والمرور واستخدام وسائل التنقل الآمنة والانتباه أثناء القيادة.