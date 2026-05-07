الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الداخلية» تنظّم جلسة للتوعية بمخاطر المخدرات وأثرها على المجتمع

مشاركون خلال جلسة التوعية (وام)
8 مايو 2026 01:25

أبوظبي (وام)

نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للقضاء الشرطي، وبالتعاون مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وبمشاركة المركز الوطني للتأهيل، جلسة نقاشية متخصّصة للتوعية بمخاطر وأثر تعاطي المخدرات على الأسرة والمجتمع وبيئة العمل، وذلك في قاعة المسرح بمقر الوزارة.
حضر الجلسة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، حيث قام بتكريم المتحدثين المشاركين تقديراً لإسهاماتهم في إثراء محاور النقاش، ومشيداً بجهودهم المتميزة في طرح حوارات بناءة تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات.
وتحدّث في الجلسة، العميد الدكتور راشد علي النعيمي مدير عام القضاء الشرطي، والعقيد ماجد المنصوري مدير إدارة المكتب الفني، والدكتورة لمياء الزعابي من الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والدكتور محمد الجنيبي، رئيس قسم الطب النفسي في المركز الوطني للتأهيل، فيما أدار الجلسة الرائد فهد هيكل. وتناولت الجلسة محاور متعددة ركّزت على مخاطر آفة المخدرات وتأثيراتها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، إضافة إلى استعراض سبل الوقاية وآليات التصدي لهذه الظاهرة، وتعزيز دور التوعية المجتمعية في الحد منها.
كما استعرض المتحدثون الدور المحوري للأسرة في توجيه الأبناء ودعمهم، كونها خط الدفاع الأول في الوقاية من المخدرات.
كما نظّمت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، «مختبر جودة الحياة الأمنية 2026»، في نادي الشرطة للرياضة والرماية بإمارة عجمان، بمشاركة واسعة من ممثلي القيادات والقطاعات الشرطية ومديري الإدارات.
واستعرض العميد الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي، نائب مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة، أبرز المحاور المرتبطة بجودة الحياة الأمنية، وركّز المختبر على دمج مفاهيم الاستدامة من خلال مواءمة الجهود مع أهداف التنمية المستدامة، لاسيما ما يتعلق بتعزيز المدن الآمنة والمستدامة، وتحسين جودة الخدمات الأمنية، ورفع مستوى رضا المجتمع، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة.
وفي سياق التحول الرقمي، تناول المختبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، في تطوير الخدمات الشرطية، عبر تحليل البيانات التنبؤية وتعزيز القدرات الاستباقية في التعامل مع الحوادث والتحديات الأمنية.

