أحمد المهيري: تسريع التحوّل لنماذج العمل الحكومي الذكي

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بحضور معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي ومدراء القطاعات وعدد من الضباط، مبادرة «جاهزية الذكاء الاصطناعي (AI READY)» لعام 2026، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ضمن الأولوية الاستراتيجية «الكفاءة والمرونة المؤسسية» والهدف الاستراتيجي «منظومة شرطية قائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات».

وأوضح معاليه أن هذه المبادرة تجسّد توجهات القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية في تسريع التحول نحو نماذج العمل الحكومي الذكي والمعزّز بتقنيات الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية، من خلال تمكين الكوادر المؤسسية وإلهامها لتبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الشرطية، بما يسهم في تطوير منظومات العمل المؤسسي، وترسيخ ثقافة الابتكار والريادة واستشراف المستقبل.

وأكد أن هذا التوجه يجسّد الفخر بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات نوعية، وما وصلت إليه إمارة أبوظبي من مكانة متقدمة كأكثر المدن أماناً على مستوى العالم للعام العاشر على التوالي، مشيرة إلى استمرار جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة العمل الشرطي، وتبني أحدث الحلول التقنية.

وأشار إلى الدور المحوري لمجلس شرطة أبوظبي للذكاء الاصطناعي في قيادة التحوّل الذكي داخل المنظومة الشرطية، من خلال دعم تبنّي التقنيات المتقدمة، وتطوير السياسات والمبادرات الداعمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني واستشراف التحديات المستقبلية.

وتناول المجلس عدداً من المحاور الاستراتيجية، شملت استعراض أبرز الممارسات المحلية والعالمية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، عبر جلسات رئيسية جمعت القيادات الشرطية من مديري القطاعات ونوابهم ومديري الإدارات ونوابهم، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين والخبراء، لتعزيز الكفاءة المؤسسية بتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمليات الشرطية.