«بلدية العين» تكرِّم «تدوير» لجهودها في تعزيز المشاركة المجتمعية

جانب من التكريم (من المصدر)
8 مايو 2026 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

كرّمت بلدية العين مجموعة تدوير، تقديراً لدورها البارز في تعزيز المشاركة المجتمعية والتوعية البيئية في العين، وذلك خلال حفل «بصمة شريك»، الذي احتفى بإسهامات الشركاء في دعم مشاريع ومبادرات البلدية.
ويأتي تكريم مجموعة تدوير احتفاءً بأداء فريقها المتميز في تحديث بيانات مشروع الاحتياجات المجتمعية لمدينة العين، وإنجازه على مستوى عالٍ من الدقة والجودة ضمن الإطار الزمني المحدد، إلى جانب مساهمة المجموعة كشريك استراتيجي في الحملة المجتمعية «العين تستاهل» 2025، التي أطلقتها بلدية العين لترسيخ المسؤولية المجتمعية والممارسات المستدامة في إدارة للنفايات، والحفاظ على هوية المدينة الجمالية ومظهرها الحضاري. 
وقال حسين الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة تدوير للخدمات والحلول البيئية: «يؤكد هذا الملتقى التكريمي أهمية التعاون المشترك وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية وشركائها الاستراتيجيين، في سبيل الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الممارسات والسلوكيات الإيجابية المستدامة في إدارة النفايات».
وأضاف: «نعتز بفريقنا في مدينة العين الذي كرس جهوداً حثيثة ومتواصلة، لضمان إنجاز العمل المطلوب على مستوى عالٍ من الجودة، وتسليمه في الموعد المحدد من دون تأخير أو تقصير، ليجسدوا بذلك نموذجاً للتميز، يعكس صورة مشرفة عن المجموعة ودورها المؤثر في تعزيز المشاركة والتوعية المجتمعية».
وتحرص مجموعة تدوير على تعزيز أثرها وحضورها المجتمعي واسع النطاق في إمارة أبوظبي والمدن التابعة لها، والتواصل المباشر مع مختلف الفئات المجتمعية من خلال مختلف المبادرات التوعوية والأنشطة الميدانية، بما يشمل الفعاليات الموسمية والحملات المجتمعية، والبرامج التعليمية، والزيارات المدرسية، والتعاون مع وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني. وتركز هذه الجهود على ترسيخ التوعية بالإدارة المسؤولة للنفايات».

