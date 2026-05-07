الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«الشارقة للبحوث» يناقش تسريع الاقتصاد الدائري

«الشارقة للبحوث» يناقش تسريع الاقتصاد الدائري
8 مايو 2026 01:25

الشارقة (الاتحاد)

نظم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، لقاء أعمال؛ لبحث سبل الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وتسريع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري، وذلك بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص من دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
وشهد اللقاء حضور لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، وحسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب نخبة من قادة الابتكار والخبراء والجهات التنظيمية والصناعية.
وناقش المشاركون خلال الحدث الأطر التنظيمية ونماذج الحوكمة وأنظمة إعادة التدوير وابتكار المواد، إضافة إلى الحلول التجارية القابلة للتوسع لدعم التحول نحو بدائل مستدامة للبلاستيك أحادي الاستخدام.
وأكدت لوسي بيرجر أن التحول بعيداً عن البلاستيك أحادي الاستخدام لم يعد يقتصر على كونه ضرورة بيئية، بل أصبح فرصة مرتبطة بالسياسات والابتكار والأسواق، مشيرة إلى أن المناقشات عكست اهتماماً مشتركاً بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بالانتقال من مرحلة الطموحات إلى التنفيذ العملي عبر التنظيم والاستثمار والتكنولوجيا.
من جانبه، أكد حسين المحمودي أن استضافة هذا الحوار تأتي في وقت أصبحت فيه حلول الاقتصاد الدائري ركيزة أساسية لمستقبل الصناعة المستدامة والنمو المسؤول، مشيراً إلى أن المجمع يعمل كمنصة متكاملة تربط بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعية وتدعم تطوير الحلول في مجالات الاستدامة والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا النظيفة.
وقال إن المجمع يتطلع، من خلال هذا التعاون، إلى استقطاب المزيد من الشركات الأوروبية المتخصصة في مجالات الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا المستدامة، بما يسهم في دعم الابتكار وتعزيز فرص التوسع المستهدف.

مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار
الإمارات
الشارقة
الاقتصاد الدائري
حسين المحمودي
