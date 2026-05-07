«بحوث الاستمطار» يستعرض مساهماته البحثية

أبوظبي (وام)

شارك برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في الاجتماع السنوي لجمعية تعديل الطقس 2026، الذي عقد خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 1 مايو 2026 في مدينة رينو بولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأميركية. وشهد الاجتماع مشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء والمتخصصين بهدف مناقشة أحدث التطورات والمستجدات العلمية والممارسات التشغيلية التي تدعم مبادرات تعديل الطقس وأبحاث الاستمطار على مستوى العالم.

شارك في الاجتماع أربعة من الباحثين الحاصلين على منح البرنامج بتقديم عروض علمية متخصصة خلال الجلسات الفنية الرئيسة، حيث استعرضوا مخرجات مشاريعهم البحثية والنتائج العلمية البارزة التي حققوها بدعم من البرنامج، وجاءت هذه المشاركة بصفة البرنامج راعياً رئيساً للاجتماع.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبدالله المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مدير عام المركز الوطني للأرصاد: «يعكس الاجتماع السنوي لجمعية تعديل الطقس أهمية التنسيق العلمي وتعزيز العمل البحثي المشترك لضمان التطبيق المسؤول لعلوم تعديل الطقس، وتؤكد مشاركة البرنامج في هذا الحدث الرائد التزامنا المتواصل بتبادل الخبرات المتخصصة مع الخبراء والمؤسسات الدولية، والمشاركة الفاعلة في الحوار العلمي».

وقالت علياء المزروعي، مديرة «بحوث الاستمطار»، مديرة إدارة البحوث وتحسين الطقس في «الوطني للأرصاد»: «تؤكد مشاركتنا في الاجتماع السنوي لجمعية تعديل الطقس عمق وتنوع المنظومة البحثية التي يدعمها البرنامج».