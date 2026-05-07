علوم الدار

جامعة الشارقة و«سنوك» تستعرضان نتائج بحوث علمية

8 مايو 2026 01:26

الشارقة (وام)

استعرضت جامعة الشارقة خلال اجتماعها الثاني مع مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، أحدث التطورات والنتائج التي توصل إليها الباحثون، ضمن مشاريع البحوث العلمية المشتركة الممولة من قبل «سنوك»، في إطار كرسي الأستاذية، الذي أُنشئ بموجب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.
وأكد الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، خلال الاجتماع، أن هذا التعاون يجسّد الرؤية الاستراتيجية لسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة ورئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، والهادفة إلى بناء منظومة متكاملة تربط بين البحث العلمي والقطاع الصناعي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية في إمارة الشارقة.
وقال: إن الجامعة تنظر إلى الشراكات مع القطاعات الحيوية باعتبارها امتداداً لدورها في خدمة المجتمع وتعزيز منظومة بحثية قادرة على التعامل مع التحديات الفعلية، خاصة في مجالات الطاقة والاستدامة التي تتصدر أولويات الأجندة الوطنية، لافتاً إلى أن تكامل البنية البحثية للجامعة مع الخبرات الميدانية والإمكانات، التي تمتلكها «سنوك» يوفّر بيئة داعمة لإنتاج بحوث تطبيقية ذات أثر ملموس. وأكد أن الجامعة تواصل دعم هذا التوجه من خلال الاستثمار في البرامج البحثية المشتركة، وإعداد كفاءات وطنية متخصّصة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة متطلبات المستقبل.
من جانبه، أكد المهندس حاتم الموسى، الأمين العام لمجلس الطاقة في حكومة الشارقة، أهمية مواصلة الاستثمار في البحث العلمي وتنمية الكفاءات الوطنية، مشيراً إلى أن أمن الطاقة والمياه يمثلان أولوية عالمية متقدمة، وأن تنويع مصادر الإمداد والتوجه نحو بدائل مستدامة أصبح ضرورة حتمية، مع الالتزام بدعم الابتكار.

