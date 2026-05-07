وزارة الدفاع: رئيس الدولة والرئيس المصري يتفقدان مفرزة المقاتلات المصرية

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بزيارة تفقدية إلى مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الدولة، للاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات.

وقالت وزارة الدفاع، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «رافق سموه وفخامة الرئيس المصري خلال الزيارة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع».





— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) May 7, 2026