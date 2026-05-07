برعاية شمسة بنت حمدان بن محمد.. «بصمة الإمارات» يحتفي بالمشاريع الناشئة والصناعات المحلية

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رئاسة سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تقدّم لجنة التصميم – أبوظبي (DCAD)، بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومبادرة عطايا، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، معرض «بصمة الإمارات: نبني معاً».

وتحظى المبادرة بدعم إضافي من شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً. ويسهم هذا التعاون في توحيد الرسائل وتعزيز حضورها، بما يضمن وصول المبادرة إلى جمهور واسع ومتنوع في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مع دعم مجتمع الأعمال بشكل مباشر من خلال تعزيز الظهور، وتوسيع فرص الوصول، وإتاحة آفاق جديدة للنمو ضمن إطار وطني موحّد.

ويأتي معرض «بصمة الإمارات: نبني معاً» امتداداً لمبادرة لجنة التصميم – أبوظبي الأوسع «وطن واحد. شعب واحد»، التي أُطلقت احتفاءً بـ«عام الأسرة» في دولة الإمارات، ليترجم رسالة الحملة إلى تجربة واقعية وتشاركية. ويسلّط المعرض الضوء على قدرة التصميم على أن يكون قوة جامعة، تربط بين الثقافات والتخصصات والمجتمعات، وتوفّر للمشاركين مساحة مشتركة تعزّز الظهور والحوار والتبادل الهادف.

ويحتفي معرض «بصمة الإمارات: نبني معاً» بالمشاريع الناشئة والصناعات المحلية، ويجمع في مكان واحد المبدعين، وصنّاع المنتجات، والحرفيين، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مختلف أنحاء دولة الإمارات، من المواطنين والمقيمين. كما يسلّط الضوء على الابتكار، ويدعم المشاريع الجديدة، ويعزّز ثقافة الإنتاج المحلي، إلى جانب إبراز قصص نجاح الشركات التي تأسست في دولة الإمارات. ومن خلال عروض منتقاة بعناية، وتفاعل مجتمعي، وسرد قصصي تعاوني، يعبّر المعرض عن رؤية موحّدة لوطن يُبنى بسواعد شعبه، ويساهم فيه الجميع في إثراء الحياة الثقافية والإبداعية في الدولة.

وتقام فعاليات المعرض في نادي أبوظبي للفروسية – ساحة الخيل خلال الفترة من 7 إلى 10 مايو، من الساعة 4 مساءً إلى 11 مساءً، مع إتاحة المشاركة مجاناً لأصحاب المشاريع، والدخول مجانياً للزوار.

ويجمع المعرض نخبة متنوعة من المبدعين، وروّاد الأعمال، وممثلين عن المجتمع، بما يعزّز مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً متنامياً للتصميم، والإنتاج الثقافي، وريادة الأعمال الإبداعية، ويدعم في الوقت نفسه تطوير منظومة إبداعية متكاملة ومستدامة تلبي تطلعات المستقبل.