تحت رعاية شمسة بنت حمدان بن محمد.. هزاع وراشد بن حمدان بن زايد يفتتحان معرض «بصمة الإمارات: نبني معاً»

7 مايو 2026 22:55

أبوظبي (الاتحاد) 

تحت رعاية سموّ الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، افتتح الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، معرض «بصمة الإمارات: نبني معاً»، الذي أطلقته لجنة التصميم - أبوظبي، بالشراكة مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومبادرة عطايا، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
تدعم المبادرة نخبة من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم مكتب أبوظبي للاستثمار، وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع. 

ويسهم هذا التعاون في توحيد الرسائل وتعزيز حضورها، بما يضمن وصول المبادرة إلى جمهور واسع ومتنوع في دولة الإمارات، مع دعم مجتمع الأعمال بشكل مباشر من خلال تعزيز الظهور، وتوسيع فرص الوصول، وإتاحة آفاق جديدة للنمو ضمن إطار وطني موحّد. 
ويأتي معرض «بصمة الإمارات: نبني معاً» امتداداً لمبادرة لجنة التصميم - أبوظبي الأوسع «وطن واحد. شعب واحد»، التي أُطلقت احتفاءً بـ «عام الأسرة» في دولة الإمارات، ليترجم رسالة الحملة إلى تجربة واقعية وتشاركية. ويسلّط المعرض الضوء على قدرة التصميم على أن يكون قوة جامعة، تربط بين الثقافات والتخصصات والمجتمعات، وتوفّر للمشاركين مساحة مشتركة تعزّز الظهور والحوار والتبادل الهادف. 

ويحتفي معرض «بصمة الإمارات: نبني معاً» بالمشاريع الناشئة والصناعات المحلية، ويجمع في مكان واحد أكثر من 80 من المبدعين، وصنّاع المنتجات، والحرفيين، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من دولة الإمارات، من المواطنين والمقيمين. كما يسلّط الضوء على الابتكار، ويدعم المشاريع الجديدة، ويعزّز ثقافة الإنتاج المحلي، إلى جانب إبراز قصص نجاح الشركات التي تأسست في دولة الإمارات. ومن خلال عروض منتقاة بعناية، وتفاعل مجتمعي، وسرد قصصي تعاوني، يعبّر المعرض عن رؤية موحّدة لوطن يُبنى بسواعد شعبه، ويساهم فيه الجميع في إثراء الحياة الثقافية والإبداعية. 

ويجمع المعرض نخبة متنوعة من المبدعين، وروّاد الأعمال، وممثلين عن المجتمع، بما يعزّز مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً متنامياً للتصميم، والإنتاج الثقافي، وريادة الأعمال الإبداعية، ويدعم في الوقت نفسه تطوير منظومة إبداعية متكاملة ومستدامة تلبي تطلعات المستقبل. 
يواصل المعرض فعالياته في نادي أبوظبي للفروسية - ساحة الخيل حتى 10 مايو 2026، من الساعة 4 مساءً إلى 11 مساءً، مع إتاحة المشاركة مجاناً لأصحاب المشاريع، والدخول مجانياً للزوار.

