سعود بن صقر يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول برنامج لتدريب روّاد الفضاء وتجربة سياحية تحاكي السفر للفضاء في رأس الخيمة

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، توقيع مذكرة تفاهم، بين «أكشن فلايت للطيران»، مشغّل الطيران المتقدم والتدريب الجوي في رأس الخيمة، و«بلينك سبيس»، المنصة العالمية المتخصّصة في تدريب روّاد الفضاء وجاهزية رحلات الفضاء البشرية التجارية، لإطلاق أول برنامج لتدريب روّاد الفضاء وتجربة سياحية تحاكي جاهزية السفر إلى الفضاء في رأس الخيمة. وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أن النمو المستمر في القطاع السياحي برأس الخيمة يعكس رؤيتها بعيدة المدى لترسيخ مكانتها ضمن أبرز الوجهات الإقليمية الرائدة في السياحة والضيافة وجودة الحياة، مشيراً إلى أن السياحة تمثّل ركيزة رئيسية في استراتيجية التنمية المستدامة، ودافعاً للنمو الاقتصادي، ورافداً لفرص واعدة تعود بالنفع على الأجيال القادمة، بما ينسجم والرؤية الوطنية لدولة الإمارات في القطاع السياحي، ويواكب التوجهات العالمية. وقال سموه، إن رأس الخيمة تمضي في مسيرتها التنموية بخطى ثابتة، مستندةً إلى مقوماتها الطبيعية المتنوعة، وبنيتها السياحية المتطورة، ورؤيتها الواضحة لبناء قطاع سياحي أكثر تنوعاً وابتكاراً يواكب المتغيرات ويحولها إلى فرص تنموية واعدة، ويرسخ مكانتها السياحية في الدولة والمنطقة والعالم، فيما يجسّد هذا التعاون توجهاً نحو تطوير تجارب جديدة تجمع بين المعرفة والمغامرة، وتفتح آفاقاً أوسع أمام الإمارة في قطاعات المستقبل. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير برنامج سياحي نوعي في رأس الخيمة يتيح للأفراد خوض جانب من التدريبات التي يمر بها روّاد الفضاء استعداداً للرحلات الفضائية، من خلال تجارب تشمل الطيران عالي الأداء، وقوى التسارع، والطيران الاستعراضي، ومفاهيم التدريب على انعدام الجاذبية، وذلك وفق الموافقات التنظيمية ومعايير السلامة المعتمدة. وتجمع المذكرة خبرات «أكشن فلايت للطيران» في الطيران المتقدم والتدريب الجوي وتجارب المغامرات الجوية في رأس الخيمة، وخبرات «بلينك سبيس» في تصميم برامج إعداد روّاد الفضاء وجاهزية رحلات الفضاء البشرية، لتطوير تجربة «تدرّب كرائد فضاء» للزوار، والمجموعات المؤسسية، والمهتمين بالطيران والفضاء. ومن المتوقع إطلاق التجارب الأولية خلال النصف الثاني من عام 2026، على أن تشمل تدريبات قوى التسارع، وتجارب الطيران الاستعراضي، وبرامج تمهيدية في جاهزية الفضاء، فيما تتضمن المراحل اللاحقة حزم تدريبية متكاملة، وتجارب متقدمة في السقوط الحر والطيران عالي الأداء ومحاكاة انعدام الجاذبية. وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال فعالية استضافتها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في منتجع أنانتارا ميناء رأس الخيمة، بحضور عددٍ من الخبراء والمستثمرين في قطاعي الفضاء والطيران، من بينهم تشي بولدن، الرئيس التنفيذي لمجموعة تشارلز إف. بولدن، والدكتورة جانيت إيبس، رائدة الفضاء في وكالة «ناسا». ويعكس المشروع توجه رأس الخيمة نحو استقطاب التجارب السياحية المتخصّصة، وتوسيع نطاق المبادرات التي تستهدف الزوّار من أصحاب الاهتمامات النوعية، والمجموعات المؤسسية، والمهتمين بالطيران، والفضاء، والاستكشاف. كما يرسّخ التعاون قدرة رأس الخيمة على توظيف مقوماتها الطبيعية والسياحية في بناء تجارب مستقبلية تجمع بين المعرفة والمغامرة والطيران المتقدم، مستفيدةً من تنوع تضاريسها، وتطور مرافق الضيافة والبنية السياحية، وموقع مطار رأس الخيمة الدولي بوصفه منصة داعمة لهذا النوع من التجارب المتخصصة.