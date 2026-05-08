حمدان بن محمد يبارك لبشرى البلوشي اختيارها من الاتحاد الدولي للاتصالات ممثلاً عن الشرق الأوسط

بارك سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، للدكتورة بشرى البلوشي اختيارها من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، لتكون الممثل الوحيد عن منطقة الشرق الأوسط.

وكتب سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «نبارك لابنة الإمارات الدكتورة بشرى البلوشي اختيارها من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، لتكون الممثل الوحيد عن منطقة الشرق الأوسط ضمن نخبة عالمية مختارة تشارك في مبادرة «المخاطر الرقمية الحرجة»، الهادفة إلى حماية المجتمعات حول العالم رقمياً والحفاظ على الأنظمة الحيوية العابرة للحدود».

وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «يؤكد هذا الاختيار أن أبناء وبنات الإمارات شركاء فاعلون في حماية المستقبل الرقمي للمجتمعات، وبما يدعم المساعي المشتركة لتحقيق الأمان والاستقرار دولياً».

— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) May 8, 2026