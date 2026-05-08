الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
حمدان بن زايد يستقبل وفداً من الجهات الحكومية في الظفرة ويكرمهم تقديراً لمساهماتهم وتعاونهم

8 مايو 2026 18:38

استقبل سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل في أبوظبي، وفداً من الجهات الحكومية في منطقة الظفرة، وكرَّمهم تقديراً لجهودهم ومساهماتهم وتعاونهم في مختلف المواقف والمهام، ودورهم في دعم العمل الحكومي وتعزيز الجاهزية والاستجابة.

وأشاد سموّه بالدور الذي تضطلع به الجهات الحكومية في منطقة الظفرة، وبما تقدِّمه من جهود مخلصة في خدمة المجتمع، مؤكِّداً أنَّ هذا التعاون يعكس روح الفريق الواحد، ويعزِّز كفاءة العمل المؤسسي، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية الشاملة في المنطقة.

وأكَّد سموّه أنَّ ما تشهده المنطقة من دعم وتوجيهات يأتي في إطار حِرص القيادة الرشيدة، بدعمٍ من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف سموّه أنَّ تكامل الجهود بين الجهات الحكومية يشكِّل ركيزة أساسية في تطوير الخدمات ورفع مستوى الجاهزية، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية لتعزيز جودة الأداء وخدمة الوطن والمجتمع.

وأعرب الوفد عن شكرهم وتقديرهم لسموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على هذا التكريم، مؤكِّدين حِرصهم على مواصلة العمل والتعاون لخدمة أهداف التنمية في منطقة الظفرة.

حضر الاستقبال معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، إلى جانب عدد من المسؤولين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
