الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس فنلندا

8 مايو 2026 18:52

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا، بحثا خلاله مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما بما يدعم مصالحهما المتبادلة.
وأكد الجانبان، خلال الاتصال، الحرص المشترك على مواصلة دفع العلاقات الإماراتية ـ الفنلندية وتوسيع آفاقها خاصة في مجالات الاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاستدامة وغيرها من المجالات التي تخدم الأولويات التنموية للبلدين وبما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.
كما بحث سموه والرئيس الفنلندي التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وأمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.
وجدد فخامة الرئيس الفنلندي إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات والتي تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة والقوانين الدولية، مؤكداً تضامن فنلندا مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذ من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
ألكسندر ستوب
علوم الدار
