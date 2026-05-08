رئيس الدولة يستقبل حاكم أم القيوين وولي عهده

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، يرافقه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين.

وتبادل سموهما، خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية الودية، وبحثا عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطن في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة بتعزيز دور المواطن في مسيرة التنمية الشاملة التي تحققها والحفاظ على مكتسباتها الوطنية ومنجزاتها التنموية، داعيين الله المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات أمنها وازدهارها.

حضر المجلس، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والمسؤولين.