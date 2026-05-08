الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
منصور بن زايد يصل إلى تركيا على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى

8 مايو 2026 19:26

وصل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، إلى الجمهورية التركية في زيارة عمل.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «تجمع دولة الإمارات والجمهورية التركية علاقات متينة وشراكة متنامية في مختلف المجالات. وصلنا اليوم إلى تركيا في زيارة عمل، لبحث تعزيز التعاون بين بلدينا بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم تطلعات التنمية والازدهار للشعبين الصديقين».

نهج مؤسسي

يرافق سموه، خلال الزيارة، سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
