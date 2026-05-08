رئيس الدولة يستقبل الفائزين بجائزة «نافس» في دورتها الثالثة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وفد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والفائزين بجائزة «نافس» في دورتها الثالثة.

وهنأ سموه الفائزين بالجائزة، متمنياً لهم دوام النجاح والتميز واستمع إلى تجاربهم وقصص نجاحهم في العمل في القطاع الخاص.

كما عبر سموه عن تقديره لجهود القائمين على مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتحقيق أهداف التوطين وتمكين الكوادر الوطنية في القطاع الخاص. كما أثنى على دور الشركاء الذين أسهموا في دعم أهداف المجلس.

وأكد سموه أن القطاع الخاص ركيزة أساسية في تعزيز اقتصادنا الوطني ومن هذا المنطلق تحرص الدولة على تمكين الكوادر المواطنة للعمل فيه، مشدداً على أهمية أن تكون كوادرنا المواطنة المؤهلة بمهارات المستقبل حاضرة في كل المجالات الاقتصادية.

حضر اللقاء عدد من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين.