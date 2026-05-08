الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد والرئيس التركي يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

منصور بن زايد والرئيس التركي يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
8 مايو 2026 20:20

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، فخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى الجمهورية التركية.

ونقل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيس التركي، وتمنياته لتركيا وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار، فيما حمّله الرئيس رجب طيب أردوغان تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التطور والنماء.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «تعزيز الشراكات وبناء فرص جديدة للتعاون يمثلان نهجاً ثابتاً في علاقات دولة الإمارات مع شركائها حول العالم. وخلال لقائنا اليوم مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، بحثنا سبل تطوير التعاون بين بلدينا وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية والازدهار للشعبين الصديقين».

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يصل إلى تركيا على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى
مجلس أبوظبي للشباب يطلق مبادرة «شباب AI» خلال «اصنع في الإمارات»

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وسبل تعزيزهما بما يدعم أولويات التنمية المتبادلة في البلدين ومصالحهما المشتركة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الصديقين، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين والحرص المشترك على مواصلة تحقيق أهدافها.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان متانة العلاقات التي تربط دولة الإمارات والجمهورية التركية، والحرص المشترك على تطويرها بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما نحو مزيد من التقدم والازدهار.

المصدر: وام
منصور بن زايد
رجب طيب أردوغان
علاقات التعاون
تركيا
الإمارات
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل حاكم أم القيوين وولي عهده
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل حاكم أم القيوين وولي عهده
اليوم 19:09
الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
مايكروسوفت: الإمارات الأولى عالمياً على مؤشر تبني الذكاء الاصطناعي
اليوم 21:08
شعار عملية الفارس الشهم 3
علوم الدار
حملة «جسر حميد الجوي» تقدم أكثر من 600 طن من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة
اليوم 21:07
مركز الشباب العربي ينظم جلسة حول مستقبل الصناعات المتقدمة
اقتصاد
مركز الشباب العربي ينظم جلسة حول مستقبل الصناعات المتقدمة
اليوم 21:04
مقر وزارة التربية والتعليم
علوم الدار
"التربية والتعليم" ستعلن مساء الأحد عن نظام التعليم المعتمد للفترة المقبلة
اليوم 20:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©