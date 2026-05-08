"التربية والتعليم" ستعلن مساء الأحد عن نظام التعليم المعتمد للفترة المقبلة

قالت وزارة التربية والتعليم إنه سيتم الإعلان مساء يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026 عن نظام التعليم المعتمد للفترة المقبلة، سواء كان التعليم حضورياً أو عن بعد.

وأضافت الوزارة، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن الإعلان سيأتي "بعد تقييم الأوضاع الراهنة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سلامة المجتمع التعليمي واستمرارية العملية التعليمية".

وأكدت الوزارة "إجراء الاختبارات حضوريا وفق الخطط المعتمدة. كما تؤكد الوزارة جاهزية المؤسسات التعليمية للانتقال بين أنماط التعليم المختلفة عند الحاجة. وسيتم الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية المعتمدة".