علوم الدار

حملة «جسر حميد الجوي» تقدم أكثر من 600 طن من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة

شعار عملية الفارس الشهم 3
8 مايو 2026 21:07

اختتمت عملية «الفارس الشهم 3» أعمال حملة «جسر حميد الجوي»، التي جاءت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وذلك ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تنفذها دولة الإمارات دعماً للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة تجسيداً لنهجها الراسخ في العمل الإنساني ومدّ يد العون للمتضررين.
شهدت الحملة، على مدار شهرين، إرسال أكثر من 600 طن من المساعدات الإنسانية والغذائية إلى مدينة العريش المصرية، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في دعم الأسر المتضررة وتعزيز الأمن الغذائي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.
تضمنت المساعدات نحو 30 ألف سلة غذائية جرى تجهيزها وفق أعلى المعايير الإنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 150 ألف شخص، ضمن الجهود المتواصلة لضمان وصول الدعم الإنساني والإغاثي إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.
ونُفذت حملة «جسر حميد الجوي» بمشاركة عدد من المؤسسات والجهات الخيرية والإنسانية في الدولة، شملت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي - فرع عجمان، وجمعية الإحسان الخيرية، ومؤسسة الاتحاد الخيرية، التي أسهمت في تجهيز وتوفير المساعدات الغذائية والإغاثية، في صورة تجسد روح التكافل والتضامن الإنساني لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
تأتي حملة «جسر حميد الجوي» ضمن سلسلة المبادرات الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وتشمل الجسور الجوية والبحرية، وعمليات «طيور الخير» للإسقاط الجوي، ودعم المستشفيات الميدانية والعائمة، إلى جانب تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الإغاثية والإنسانية الهادفة إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية.

