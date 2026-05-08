294 ألف مكالمة ورسالة تعامل معها مركز اتصال شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

تمكن مركز الاتصال (901) في شرطة دبي المُخصص للحالات غير الطارئة والرد على استفسارات المتعاملين وتقديم الخدمات لهم وفق أعلى المعايير، من التعامل مع 294 ألفاً و134 مكالمة هاتفية، وبريداً إلكترونياً، ومحادثة فورية أجراها الموظفون المُختصون مع المتعاملين عبر تطبيقات الدردشة، وذلك في الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح عبدالله إبراهيم، مدير مركز إسعاد المتعاملين في شرطة دبي، أن مركز الاتصال (901)، استقبل في الربع الأول من العام الجاري، 194 ألفاً و510 مكالمات هاتفية من المتعاملين على مستوى إمارة دبي، وتعامل مع 48 ألفاً و390 رسالة عبر البريد الإلكتروني، وأجرى 6 آلاف و237 محادثة فورية عبر تطبيقات الدردشة.

وبين أن مركز الاتصال (901) يعمل على تحقيق توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعاد أفراد المجتمع وجعل دبي «المدينة الأكثر أمناً» عبر الاستجابة السريعة للمكالمات، وتطبيق التقنيات الحديثة في الإجابة على الاستفسارات بمختلف اللغات.