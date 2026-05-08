علوم الدار

النيابة العامة في أبوظبي تستقبل وفداً من نيابة الشارقة

صورة جماعية خلال استقبال وفد «نيابة الشارقة» (من المصدر)
9 مايو 2026 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت النيابة العامة في أبوظبي، وفداً من النيابة العامة في إمارة الشارقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير منظومة العمل القضائي في الدولة.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات القانونية والتقنية، والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في دعم كفاءة الإجراءات وتعزيز جودة الخدمات، إلى جانب مناقشة سبل الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة والأنظمة الذكية في تطوير العمل.
​وأكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، حرص النيابة العامة في أبوظبي على ترسيخ الشراكات وأسس التواصل الفعّال مع الجهات القضائية والنيابية في الدولة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإرساء دعائم العمل المشترك مع الجهات القضائية، بما ينعكس بدوره على تطوير النظام القضائي.
وتضمنت الزيارة التي استمرت لمدة يومين، تعريف الوفد على عدد من الأنظمة والخدمات الرقمية الحديثة التي توظفها النيابة العامة في أبوظبي لدعم سهولة الوصول إلى العدالة.
واختتمت الزيارة بجولة ميدانية في المبنى الرئيس لدائرة القضاء، اطلع خلالها الوفد على خدمات المكتبة المركزية التي توفر مجموعة واسعة من الإصدارات القانونية.

