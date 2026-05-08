علوم الدار

شرطة أبوظبي تستقبل وفداً من مركز شرطة الخيالة بدبي

خلال زيارة الوفد (من المصدر)
9 مايو 2026 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

أطلعت مديرية الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي وفداً من مركز شرطة الخيالة في شرطة دبي على جهودها التطويرية وأفضل الممارسات المطبقة في مجال دوريات الفرسان، وذلك خلال زيارة الوفد لإدارة دوريات الفرسان بمدينة العين، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والتعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني.
وكان في استقبال الوفد، المقدم خالد خليفة الهاملي مدير مديرية الدوريات الخاصة بالإنابة، والمقدم سلطان محمد الجنيبي مدير إدارة دوريات الفرسان بالإنابة، والرائد راشد خليفة الخييلي نائب مدير إدارة دوريات الفرسان، وعدد من الضباط.
واطلع الوفد على آلية عمل دوريات الفرسان في تسيير الدوريات بالمناطق السكنية، ودورها الوقائي في تعزيز الأمن المجتمعي، إلى جانب مهامها في تأمين المناسبات الرسمية والفعاليات المختلفة، ومشاركاتها المجتمعية ضمن منظومة الأمن والوقاية من الجريمة وبث الطمأنينة في المجتمع.
وتعرف الوفد إلى جهود إدارة دوريات الفرسان في دعم العمل الأمني والمجتمعي، وآليات تدريب الخيول والفرسان، ومستوى الجاهزية والانضباط. 
وأشاد الوفد بجهود شرطة أبوظبي في مواكبة أحدث التطورات الأمنية، وتطوير منظومة العمل الشرطي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية.

